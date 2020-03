Caserta, Coronavirus. La denuncia di CISAS: “In alcune scuole della città sarebbero stati avvistati grossi topi”

Ormai alcune strade del centro sono in balia dei topi, che transitano tranquillamente anche in pieno giorno tra persone presenti. La causa principale è che vi sono residenti, che depositano apertamente e continuamente residui di cibo per gatti randagi. Ne da notizia la Segreteria della Cisas a seguito di segnalazioni pervenute.

Anche in alcune scuole della città sarebbero stati avvistati grossi topi, che alunni e bidelli hanno cercato di allontanare. A ciò si aggiunge anche il proliferarsi di fastidiosi insetti, dovuti al continuo mangime che viene lanciato da cittadini ai piccioni, nonostante una apposita delibera comunale, mai rispettata dai cittadini.

La Segreteria della Cisas chiede alla nuova dirigenza Asl, che sembra più attenta alle esigenze igieniche, una urgente derattizzazione e disinfestazione almeno nelle strade del centro cittadino. La richiesta assume maggiore attualità causa l’epidemia di Coronavirus, che richiede una particolare attenzione da parte delle Autorità Sanitarie e Locali.