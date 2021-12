Caserta “Corriamo in Centrale”

La 9Km.ENEL Green Power sotto la pioggia in 200 alla partenza. Francesco Feola e Giuseppina Lamula i nomi dei vincitori.

Presenzano. Edizione decisamente piovosa la terza edizione della “Corriamo in Centrale” che ha visto 200 iscritti tutti schierati sulla start line dell’anello di gara che circonda una parte della centrale idroelettrica Enel “Domenico Cimarosa” di Presenzano, centrale a ciclo chiuso costruita alla fine degli anni 70 con l’attenzione per l’ambiente. La gara, con egida della UISP di Caserta è stata organizzata dalla società Atletica Vairano capitanata da Daniele Romeo. La manifestazione pioggia a parte è stata testimoniata una mattinata di podismo di grande festa con la capacità di intrattenere i partecipanti nonostante la bruttissima giornata durante la cerimonia di premiazione, un atto stima che è il miglior premio per la Corriamo in Cantrale e per l’Organizzazione . I nove chilometri ricavati su due giri sono stati raggiunti con il tempo finale di 29’32” protagonista Francesco Fevola (foto) l’atleta che vesta i colori della Felix Running. La prova femminile si è chiusa in 35’26” la vittoria su tutte le donne in gara è di Giuseppina Lamula (Atletica Teverola). Il podio maschile si è completato con Giuseppe Marinelli e Mohamed Lamghali, mentre quello femminile da Anna Bornaschella e Chiara Colatosti. Ha presentato la manifestazione la voce inconfondibile di Gennaro Varrella, classifica e tempi a cura di CronometroGara.it. La manifestazione ha ospitato la prima delle dieci tappe del “Trofeo Podistico ASPAL” Unico neo la insistente pioggia che ha tenuto lontano il pubblico delle belle occasioni.