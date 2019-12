Caserta Corso Giannone , la segnaletica della discordia

Caserta. Alcune segnalazioni arrivate alla nostra redazione ci hanno spinto ad approfondire una questione che ,detta cosi’ come ci è stata raccontata, presenta un’ anomalia. Di seguito la evidenziamo con la speranza che qualcuno di competenza ci dia una spiegazione da poter a nostra volta girare a tutti quei cittadini che ci hanno contattato.

Stiamo parlando di Corso Giannone all’ altezza della Chiesa di S.Antonio. Percorrendo quella strada, in direzione P.Vanvitelli , in tanti ci hanno fatto notare che una ventina di metri prima del tabellone luminoso che indica se il varco è attivo o non attivo c’ è un cartellone stradale che avvisa gli utenti che da quel punto inizia una zona ZTL.

La domanda che ci è stata posta è la seguente: considerato che sulla sinistra del punto in cui è stata posta la cartellonistica stradale c’è l’unica strada di sbocco per evitare di essere sanzionati ,perchè al posto del cartellone non è stato collocato direttamente il tabellone luminoso?.

Questa richiesta, al contrario di quello che si puo’ credere, non è un capriccio di qualche automobilista ma è un modo per evitare manovre rischiose o multe forzate e vi spieghiamo il perchè.

Immaginiamo un’ automobilista, diretto verso P. Vanvitelli che, arrivato all’ altezza della chiesa non si accorge o non riesce a leggere la scritta , in caratteri molto piccoli, riportata sul cartellone e quindi prosegue su quella strada . Percorsi una ventina di metri , il malcapitato si trova avanti il tabellone luminoso che delimita quella zona come varco attivo ( quindi non percorribile) come si deve comportare?.

L’ ipotesi più’ plausibile è quella di azzardare una manovra di inversione di marcia , oltretutto in prossimità di strisce pedonali. Diversamente non gli resterebbe che percorrere comunque la strada e incorrere, cosi’ facendo in una inevitabile sanzione.

Raccontata in questo modo sembra non esserci nessun dubbio sul fatto che ci sia stato un’ errore, ma nella vita si sà la verità non è mai una sola magari ci sarà , dopo il nostro articolo, qualcuno di competenza che darà una spiegazione o che semplicemente rimedierà facendo spostare di venti metri piu’ avanti il tabellone luminoso.