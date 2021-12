Caserta. Crollo del muro a Ercole. Tommaso Lella: avevamo piu’ volte segnalato il pericolo

Caserta. Nella giornata di ieri , lunedi 6 dicembre, si è sfiorata la tragedia in via Silvestro , nei pressi del Ponte di Ercole, quando improvvisamente è crollato una parte del muro di cinta che costeggia la strada. Non ci sono stati danni alle persone ma il crollo ha causato problemi alla viabilità perchè la Polizia Municipale , intervenuta sul posto insieme ai Vigili del Fuoco ,ha chiuso la strada al transito con tutte le conseguenze del caso . Ad intervenire a gamba tesa dall’ argomento è stato il giovane Tommaso Lella , residente del posto e candidato alle ultime elezioni ammministrative con Forza Italia.

Avevamo piu’ volte segnalato la pericolosità di quel muro – ha dichiarato Lella– ma poco o nulla è stato fatto.A distanza di pochi mesi dal nostro ultimo grido di allarme ,si è verificato cio’ che ci aspettavamo da (troppo) tempo. Questo è l’emblema del menefreghismo nei confronti di una frazione abbandonata. Ercole merita rispetto – conclude Tommaso Lella – mi batterò’ al fianco dei residenti affinchè la nostra frazione possa tornare agli splendori che merita.