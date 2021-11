Caserta. Da oggi niente piu’ file al Comune. Certificati anagrafici online

Caserta .Da oggi 15 novembre, per la prima volta, i cittadini casertani potranno scaricare i certificati anagrafici online in maniera autonoma e gratuita.

A dichiaralo è stato direttamente il Sindaco Carlo Marino “

“mi sono impegnato collaborando con il Ministero dell’Interno, per permettere ai nostri cittadini di scaricare, in piena autonomia e senza necessità di recarsi negli uffici anagrafe dei comuni, i certificati per proprio conto o per un componente della propria famiglia, dal proprio computer e senza far file o prendere appuntamenti, così da facilitare gli accessi ai documenti direttamente da casa, facilitando specialmente per i più fragili e vulnerabili l’accesso ai propri documenti, e ai propri diritti.