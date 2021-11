Caserta.Da un’ idea di Giuseppe Cirillo nasce la delega alla “Follia Creativa”. L’entusiasmo di Emiliano Casale

Caserta. Come noto il Sindaco Carlo Marino nel corso della prima seduta consiliare ,tenutasi a Palazzo Castropignano lunedi’ 22 novembre , ha presentato alla città la nuova squadra di governo.

Fra le varie deleghe conferite agli assessori, , nel bene e nel male, una sta facendo particolarmente discutere .Si tratta di una delega alla “Follia Creativa” che, di fatto, dovrebbe trasformare in azioni amministrative tutte le idee creative-culturali poste in essere da liberi cittadini. Si tratta di un coinvolgimento e una vera e propria chiamata alle arti per tutti coloro i quali vogliono esprimere un proprio pensiero, un qualcosa che va dall’ingegneria alla cultura, insomma tutti potranno liberare la propria fantasia proponendo eventi o semplicemente idee nuove e avvincenti capaci di coinvolgere l’ intera città.

La delega in questione è stata conferita dal Sindaco Carlo Marino all’ Assessore Emiliano Casale il quale è apparso da subito entusiasta dell’idea. Noi di Belvederenews abbiamo voluto approfondire la questione e lo abbiamo interpellato per farci spiegare più dettagliatamente i particolari.

” Voglio subito precisare che l’ idea è dell’ amico Peppe Cirillo – ha dichiarato Casale– fu proprio lui infatti, poco prima del ballottaggio, a voler incontrare il Sindaco e il sottoscritto per proporre un nuovo assessorato che ,onestamente, valutammo subito essere interessante oltre che innovativo . Ovviamente , dopo averne ampiamente discusso , ci riservammo di riparlarne subito dopo le elezioni . Quando ho appreso che il Sindaco Marino voleva conferire proprio a me la delega dell’ assessorato alla “Follia Creativa” mi sono subito attivato e proprio su proposta del mio amico Peppe Cirillo , avevamo deciso insieme di organizzare una conferenza stampa per spiegare più dettagliatamente quello che di fatto stava nascendo come un laboratorio di idee da mettere a disposizione dei cittadini.

Il progetto va avanti -continua Casale- ho avuto modo di spiegare martedi’ -23 novembre- nel corso di un’ intervista a Radio Marte ,di come era stata geniale la proposta di Cirillo oltre che del mio entusiasmo di volerla portare avanti.

Prima del ballottaggio fu sottoscritto un Patto fra Giuseppe Cirillo( IDEATORE) e Carlo Marino che , in caso fosse stato riconfermato nella carica di Sindaco , si impegnava a istituire la ” Delega alla follia” – Follia intesa come puro e profondo desiderio di voler realizzare un sogno .

una delega senza portafoglio – conclude Casale -che ho accettato con molto entusiasmo e che voglio portare avanti insieme a chi ha avuto la geniale idea di proporla.