Caserta: da venerdì sera Movida Controllata

Caserta. Da venerdì 4 febbraio, è partito il nuovo piano “Movida”, messo in atto dal neo Prefetto, Giuseppe Castaldo, e dal neo Questore, Antonio Messineo, che proseguirà fino al 28 febbraio per rendere le strade del centro più sicure, durante i weekend, dopo il ripetersi di vari episodi di violenza tra ragazzi ubriachi, e per prevenire incidenti gravi come quello che in estate portò alla morte del giovane Gennaro Leone, durante la movida di Via Vico.

Probabilmente, il piano “Movida” dopo il 28 febbraio, proseguirà e, nel frattempo, è in corso l’addestramento di agenti di Polizia, dell’arma dei Carabinieri e della Finanza, per l’utilizzo dei taser, le pistole elettriche, come quelle degli agenti americani che vediamo nei film, perché vedremo presto, in giro, anche le “pattuglie taser” a rendere più sicura la Città.

In Via Mazzini, a Largo San Sebastiano, ieri sera sabato 4 febbraio, era di pattuglia un’auto con due finanzieri, a Via Vico erano presenti due volanti della Polizia, a Piazza Dante due volanti della Polizia Municipale, e per le strade di Caserta, nonostante la folla, l’aria di tranquillità e sicurezza rendeva piacevole passeggiare.

Dovrebbe essere sempre questa l’atmosfera di una Città serena, e saranno anche più tanquilli i genitori che non devono temere del coinvolgimento dei propri figli in un’eventuale rissa.