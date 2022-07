Caserta. De Lucia : inutile e pretestuosa polemica dell’ opposizione

“ Inutile e pretestuosa polemica dell’ opposizione sulla mancata approvazione dell’emendamento che prevedeva la trasmissione dei consigli comunali su YouTube… non ha senso parlare di assenza di trasparenza, il consiglio comunale è un luogo aperto, con più canali di trasmissione… l’opposizione ha perso l’occasione di condividere l’approvazione del regolamento, che riguarda tutti ed e’ nell’interesse di tutti…. Invece sono stati usati toni propagandistici e pretestuosi per montare una polemica mediatica che non giova a nessuno”

Con queste parole il consigliere comunale di maggioranza commenta le polemiche andate in atto nel corso del consiglio comunale di oggi sull’ emendamento che prevedeva La trasmissione dei consigli Comunale su youtube