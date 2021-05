Caserta decide ancora una volta contro l’incoerenza del sindaco Marino!

“Il 9 Aprile scorso il Sindaco Marino durante un’intervista, ha promesso alla città che avrebbe approvato la variante del progetto di Piazza Padre Pio eliminando l’abbattimento dei 21 alberi come previsto dal progetto che si sta realizzando in questi giorni. Oggi, esattamente 30 giorni dopo, di questa variante non si ha traccia.

Siamo stufi di queste prese in giro: l’abbattimento degli alberi va fermato immediatamente! Fuori la variante del progetto!

Quando saremo al governo di Caserta non verrà abbattuto nessun albero in salute: procederemo a realizzare un progetto per piantare a Caserta 5mila alberi attraverso i vivai regionali!”

Questo è quanto scritto dal movimento civico Caserta Decide sul suo profilo facebook.