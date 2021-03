Caserta Decide di Raffaele Giovine contro la violenza di genere!

Il movimento civico, rappresentato da Raffaele Giovine, Caserta Decide ha lanciato nel suo ultimo post pubblico un forte messaggio per sensibilizzare sul tema della violenza di genere ed a favore del finanziamento delle attività di tutela delle suddette situazioni a fronte delle giustificazioni comunali.

Il post presente sulla pagina del movimento:

FERMIAMO LA VIOLENZA DI GENERE!

Caserta risulta ancora una volta in grave ritardo nell’erogazione dei fondi destinati ai Centri Antiviolenza e le Case Rifugio, le strutture che operano sul territorio per combattere la violenza di genere: queste non hanno ricevuto i fondi per loro stanziati nel 2018, con l’assurda giustificazione del dissesto finanziario del Comune, e in particolare le Case Rifugio hanno ricevuto solo a novembre 2019 quelli stanziati nel 2015, 2016 e 2018.

Ciò non permette di garantire una continuità dei servizi indispensabili per le persone evidentemente fragili e bisognose di sicurezza, non potendosi assicurare personale stabilmente dedicato e appositamente formato che, in assenza di certezze, cerca altri sbocchi professionali: non sono chiare le modalità dei controlli, né abbiamo dati sulla reale efficienza dell’assistenza.

Caserta Decide è consapevole di quanto la violenza contro le donne abbia radici sociali e culturali profonde. Bisogna assicurare l’efficienza delle Case Rifugio e Centri di Accoglienza di Caserta e bisogna prevenire il perpetuarsi di stereotipi e discriminazioni, con la collaborazione tra scuole, ASL e le altre associazioni operanti sul territorio, perché la violenza di genere venga superata!