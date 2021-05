Caserta Decide: “flashmob per ricordare a Marino gli impegni presi”

Caserta Decide ritorna sul problema del progetto di Piazza Padre Pio, ove al momento si stanno svolgendo dei lavori per dare un nuovo assetto alla piazzetta. Il progetto pubblicato fuori il cantiere tuttavia non rispetta gli accordi presi in precedenza tra il sindaco Marino e quanto richiesto dalle associazioni e cittadini, ed è per questo che Caserta Decide il 9 maggio riscenderà in piazza.

#SALVIAMOGLIALBERI

“Marino dopo il presidio del sei aprile, aveva promesso che entro il 9 maggio avrebbe consultato le associazioni ed approvato la variante al progetto per salvare i 23 alberi di Piazza Padre Pio: chiaramente nulla è stato fatto.

Pertanto, il 9 maggio alle ore 10 faremo un flashmob fuori la piazza per ricordare a Marino degli impegni presi!

Porta con te un cartello!”