Caserta Decide: “I parchi della città a favore della cultura”. La proposta.

Il movimento civico Caserta decide, rappresentato da Raffaele Giovine candidato a sindaco alle elezioni amministrative 2021, ieri ha pubblicato un post-proposta su Facebook e su Instagram, riguardante l’utilizzo dei parchi della città a favore di eventi culturali gratuiti che coinvolgano i concittadini.

Il testo:

“USIAMO I PARCHI DELLA CITTÀ SPESSO CHIUSI PER SOSTENERE LA RIPARTENZA DEL MONDO DELLA CULTURA.

Vogliamo che gli spazi pubblici divengano luoghi di cultura! Come ben sappiamo, a breve ripartirà il mondo della cultura, attraverso iniziative all’aperto e con tutte le precauzioni del caso. Il Comune di Caserta deve però favorire i momenti culturali di cui la nostra città è storicamente carente.

Proponiamo di utilizzare gli spazi pubblici verdi, spesso chiusi in stato di degrado per queste attività.

Il Comune si prodighi per mettere a disposizione, ad esempio, Parco Maria Carolina per eventi culturali gratuiti per i nostri concittadini/e.

Questo parco è interessato da un vergognoso processo di privatizzazione: si fermi immediatamente e si dia la possibilità ad un comparto fortemente colpito dalla crisi covid di utilizzare i beni comuni per le proprie attività!”