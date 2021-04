“Caserta Decide” Pasquetta a Piazzetta Padre Pio: Stop all’abbattimento degli alberi

“Pasquetta a Piazzetta Padre Pio: stop all’abbattimento degli alberi!”

Stamattina Caserta Decide ha organizzato, insieme a numerose associazioni ambientaliste, un presidio in Piazza Padre Pio, per chiedere che venga pubblicato il nuovo progetto promesso dal Sindaco Marino che preveda lo stop all’abbattimento di 21 alberi nella piazza.

Il presidio, svoltosi nel rigoroso rispetto della distanza di sicurezza e delle normative anti contagio, ha visto partecipare circa 50 cittadini e cittadine determinati a salvaguardare il verde della nostra città, sempre più sotto attacco da progetti di speculazione edilizia e cementificazione.

Dichiara Raffaele Giovine, candidato Sindaco per Caserta con Caserta Decide “È ormai trascorso un mese dall’inizio dei lavori di riqualificazione di Piazza Padre Pio ed è assurdo non sapere ancora che fine faranno i 21 alberi che nel primo progetto sarebbe dovuti essere abbattuti. Chiediamo che il Sindaco Marino rispetti le promesse fatte alle associazioni, pubblicando immediatamente la variante di progetto che prevede la salvaguardia degli alberi. Non è accettabile questa incredibile mancanza di trasparenza istituzionale.”

Il messaggio di Caserta Decide.