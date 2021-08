Caserta Decide. Scende in campo l’attivissima Virginia Crovella

CASERTA. La campagna elettorale sta entrando nel vivo a Caserta, nonostante la pausa estiva e la città semivuota. Tante le liste, tanti i candidati a sindaco e di conseguenza al consiglio. Ardua la scelta per i cittadini del capoluogo.

E anche molti giovani hanno deciso di scendere in campo per la prima volta, giovani come Virginia che da anni si impegnano in prima linea sul territorio e con la candidatura provano a formalizzare il loro ruolo per essere ancor più incisivi.

Prima le persone: questo lo slogan che la accompagna e diversamente non poteva essere. Lei che ci ha sempre messo la faccia e le braccia in ogni cosa: da anni aiuta in silenzio gli ultimi, dagli immigrati a chi e solo, agli anziani. Virginia ha nel suo curriculum tante di quelle iniziative buone e belle che scaldano il cuore e fanno ancora sperare in una società meno indifferente.

Agli elettori casertani si presenta così:

Sono Virginia Crovella e mi candido al Consiglio Comunale di Caserta, nella lista “Caserta Decide” il cui candidato sindaco è Raffaele Giovine. Ho 32 anni e da 16 anni mi impegno in questa città, all’interno del Centro Sociale Ex Canapificio, portando avanti battaglie note a molti. Dal Macrico Verde al Piedibus, dal sostegno alle famiglie a basso reddito alla tutela delle case popolari, dalla gestione di beni comuni al supporto educativo per bambini e ragazzi: tanto è stato fatto. Tanto di più si può fare portando questi temi nel Consiglio Comunale. Mi candido con Vincenzo Fiano, anche lui storico attivista del Centro Sociale.

In bocca al lupo Virginia!