Caserta. Dimentica valigia in auto e quando torna trova vetri rotti e nessuna traccia del suo oggetto personale

Caserta. E’ una città senza controlli , ogni giorno si verificano episodi di minocriinalità e nessuno sembra porre rimedio ” a parlare alla nostra redazione è stato Maurizio Raimondi, noto attivista casertano che ha comentato l’ episodio che si è verificato nel pomeriggio di ieri in pieno centro e precisamente in vai Ferraecce.

Un uomo , aveva la sciato la sua valigetta in auto e quando è tornato ha trovato i vetri rotti e ovviamente nessuna traccia piu’ della sua 24 ore. Questo furto si va ad aggiungere a quelli numerosi che ultimamente si verificano in pieno centro come quello delle ruote delle autovetture diventato ormai routine.

Il nostro articolo – denuncia , come sempre speriamo possa arrivare a chi preposto , e che gli stessi possano intervenire per ripristinare un clima di normalita’