Caserta. Disposto il senso unico in via Giardini Reali

Senso unico in Via dei Giardini Reali, nel tratto compreso tra Via Planelli e Via Papa, con direttrice Vaccheria/Castel Morrone. E’ quanto ha disposto con l’ordinanza n. 454 il comandante della Polizia Municipale di Caserta, su indicazione del sindaco Carlo Marino, dell’assessore al ramo Massimiliano Marzo e del consigliere comunale Donato Tenga. “Si tratta di un provvedimento fondamentale per la sicurezza e l’incolumità innanzitutto dei bambini che frequentano il plesso scolastico Collecini e dell’utenza tutta. Con il senso unico, infatti, si evitano pericolosi ingorghi ed inversioni di marcia da parte degli automobilisti”, spiega l’assessore alla Polizia Municipale, Massimiliano Marzo, che poi entra nel dettaglio dell’ordinanza: “Oltre al suddetto senso unico, sono istituiti il percorso pedonale nel tratto compreso tra il civico 4 e 20 metri prima della curva in direzione Via Papa e il divieto di sosta e fermata su ambo i lati di Via Planelli e nel tratto di Via dei Giardini Reali compreso tra il civico 4 e l’incrocio con Via Planelli”. Ma non è tutto. “Abbiamo, di fatto, creato una vera e propria zona dedicata all’utenza del plesso scolastico Collecini – aggiunge l’assessore Marzo – Infatti, a ridosso del percorso pedonale è istituito il parcheggio libero, con quattro posti riservati ai diversamente abili, per dare la possibilità ai genitori di accompagnare i propri figli a scuola, evitando il dannoso fenomeno della sosta selvaggia”. Soddisfatto del provvedimento è il consigliere comunale Donato Tenga che dichiara: “Il senso unico in Via dei Giardini Reali, programmato già da tempo da questa Amministrazione Comunale, permetterà una migliore mobilità nel Real Borgo di San Leucio. Tale ordinanza entrerà in vigore contestualmente all’apposizione della prescritta segnaletica stradale e di margine della carreggiata”.