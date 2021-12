Caserta. Distrugge auto parcheggiata e fugge. È caccia al colpevole.

Caserta. Sabato scorso, intorno alle 23.50 circa, si è verificato uno spiacevole episodio per il propietario di un’ auto parcheggiata sotto la propria abitazione, sita in Via San Gennaro.

Lorenzo, proprietario della Cartolibreria Dimas, in via Marchesiello, infatti, si è ritrovato con l’auto distrutta, poiché, secondo quanto riportato da alcune testimonianze, un furgoncino bianco proveniente da Via Laviano, dirigendosi verso via San Gennaro, a velocità sostenuta, si è schiantato dritto nell’auto parcheggiata, distruggendone la fiancata

I testimoni dell’accaduto non hanno recuperato il numero di targa, preoccupandosi solo di avvicinarsi al ragazzo alla guida del furgoncino, per verificarne le condizioni di salute.

Secondo le indiscrezioni di chi era sul luogo dell’incidente, il “furbetto” avrebbe tentato di riaccendere il mezzo più volte senza riuscirci, per poi rimettere in moto e andare via senza lasciare alcuna traccia.

Secondo i testimoni potrebbe trattarsi di

un furgoncino o Peugeot Tepee o Citroen Berlingo bianco, ma non si è ancora risaliti all’identità del conducente.