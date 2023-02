Caserta. Sono aperte le iscrizioni per il I Corso di Cabarettista a cura di Antonio Fiorillo . Le lezioni saranno tenute in sede , presso ” Subito Formazione” sita in Via Calabria n 50 Casagiove ( Ce).

Il noto artista Antonio Fiorillo metterà a disposizione degli iscritti la sua esperienza nel campo comico- teatrale.

LE ISCRIZIONI SONO LIMITATE . INFO : 3515882171 ANCHE WHATSAPP