Caserta. Domani mancherà’ L’ acqua per 3 ore . Tutte le strade interessate

Italgas Acqua comunica che domani, 5 maggio, saranno effettuati da parte della società Acqua Campania lavori di sostituzione di un misuratore guasto al punto di presa regionale denominato Galatina.

Pertanto, dalle ore 14,30 alle ore 17,30 sarà sospesa l’erogazione idrica in una vasta area della città che, secondo le indicazioni di Italgas Acqua, comprenderà: le frazioni di San Clemente, Tredici, Centurano, Falciano, San Benedetto, via Falcone, via Borsellino, via Ruggiero, viale Medaglie d’oro, via Unità Italiana, viale Beneduce, tutte con relative traverse, nonché una grossa zona del centro cittadino.