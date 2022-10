Caserta. Donisi , De Falco e i giovani DEM : “ la rivoluzione del centro storico “

Caserta , Prosegue l’ attività di riqualificazione di Via San Carlo coordinata dal consigliere comunale del PD Matteo Donisi affiancato dai Giovani Democratici di Caserta , dal consulente comunale del centro storico Antonio De Falco e dal comitato dei commercianti Antica Via San Carlo rappresentato da Raffaele Porrino e Vincenzo Tramici.

Nella mattinata di ieri ,domenica 30 ottobre, in Via San Carlo , Matteo Donisi e il gruppo Dem hanno dato il via alla sottoscrizione di una petizione da presentare all’ amministrazione comunale. La raccolta firme serve per chiedere al Sindaco di Caserta Carlo Marino , la messa in sicurezza del Secondo tratto dell’ antica strada e la sua apertura immediata al traffico pedonale. Come noto , dopo il pericolo crollo al civico 25 , L’ amministrazione aveva deciso di bloccare ogni forma di accesso in Via San Carlo II tratto per motivi di sicurezza .

Ma non e’ tutto ,il consigliere comunale Matteo Donisi , in piena sinergia con i giovani DEM e con Antonio De Falco , sta programmando la riqualificazione dell’ intero centro storico cittadino .

Il progetto , messo in cantiere dal team Donisi , De Falco e Giovani Dem , prevede L’ ampliamento della ZTL 7 giorni su 7 e 24 ore su 24 nelle seguenti strade :Allora, le strade:

via San Carlo secondo tratto ,Piazza Duomo

,Via redentore ,Via Crispo, Via Pollio ,Via San Giovanni,Via Sant’Agostino, Via Mazzini, Via Ferrante, Via Maielli, Via Mazzocchi,Via sant’antida

“ La ZTL- ha dichiarato il consigliere comunale Matteo Donisi e’ solo L’ inizio di un progetto più’ ampio incentrato sulla riqualificazione del centro storico . Il nostro programma , che sottoporremo alla Giunta Comunale, prevede oltre alle regole sulla mobilità’ , anche la lotta al parcheggio selvaggio , all’ arredo urbano , alla manutenzione costante del manto stradale e all’ abbattimento delle barriere architettoniche .

Nelle prossime settimane , Matteo Donisi , Antonio De Falco e Giovani DEM incontreranno i commercianti e i residenti del centro storico di Caserta al fine di pianificare una soluzione condivisa per la mobilità’ sostenibile a Caserta .

”