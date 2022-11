Caserta. Donisi e De Falco incontrano i commercianti di Via San Giovanni

Caserta. Continua incessante l’ attività del consigliere comunale del PD Matteo Donisi , dei Giovani Democratici e del Consulente Comunale al centro storico Antonio De Falco. Come noto ,il team coordinato dal consigliere Donisi si propone come obiettivo l’ ampliamento della zona Zona a Traffico Limitato nelle zone del centro storico , la rimodulazione del piano traffico per una mobilità sostenibile,la riqualificazione dell’ arredo urbano , il tutto finalizzato al rilancio delle attività commerciali ,cuore pulsante ma tutt’ora in crisi dell’ economia cittadini.

Nella mattinata di oggi , mercoledi 2 novembre 2022 , Matteo Donisi e Antonio De Falco hanno incontrato una delegazione di commercianti di Via San Giovanni cosi’ composta : Gianluca Chiorri,Raffaele Durazzano e Pasquale Frallicciardi . Presente all’ incontro anche il consigliere comunale di opposizione – Caserta Decide- Raffaele Giovine .

E’ questo il secondo incontro che il gruppo Donisi, Giovani Dem , De Falco tiene con i commercianti e residenti del centro storico dopo quello di domenica 30 ottobre 2022 in Via San Carlo.

Questa mattina in Via San Giovanni ,due ore circa di intenso confronto durante il quale i commercianti hanno avuto la possibilità di esprimere le problematiche legate all’ esercizio delle loro attività : dal problema della scarsa raccolta dei rifiuti all’eterno problema delle caditoie , dall’ assenza di controllo della zona da parte della Polizia Municipale alla totale assenza di manutenzione dell’ antico e pregiato manto stradale.

Matteo Donisi ha spiegato di essere a conoscenza delle problematiche esposte dai presenti e che, per l’ appunto, il progetto dell’ ampliamento della zona a traffico limitato ha come corollario ineludibile la risoluzione dei problemi esposti dai commercianti . Sulla stessa scia anche Raffaele Giovine il quale ha dichiarato di appoggiare il progetto di Matteo Donisi e dei Giovani Dem anche se schierato in consiglio comunali fra i banche dell’ opposizione. Antonio De Falco infine ha invitato i commercianti a collaborare in maniera sinergica con il gruppo coordinato da Donisi al fine di indurre , in maniera coesa ed unita, l’ amministrazione comunale ad approvare le istanze che il Team andrà a presentare.

Il tavolo di confronto continuerà nel corso della prossima settimana con commercianti e residenti delle altre strade del centro storico di Caserta.