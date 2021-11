Caserta. Donna anziana accusa malore in casa . L ‘ intervento dei Vigili del Fuoco (VIDEO)

IMG_1753Ci troviamo in via Tazzoli, 87, al parco Adriano, dove un’ anziana signora, ha avuto un malore in casa.

Secondo quanto riportato da alcuni vicini di casa, i parenti non avevano notizie da ieri ed hanno allertato il 118, non ancora giunto sul posto, e chiamato un’ora fa, e i vigili del fuoco, che sono riusciti ad accedere, attraverso l’autoscala, dal balcone del terzo piano del condominio, all’abitazione, ritrovando la signora a terra.

Non si hanno notizie sullo stato di salute della signora.

Seguiranno eventuali aggiornamenti

