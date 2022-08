Caserta.Drusilla De Nicola candidata al Senato

Caserta Drusilla De Nicola e’ ufficialmente candidata al Senato nel Plurinominale con PiuEuropa alle prossime elezioni Politiche del 25 settembre 2022.

Avvocata Cassazionista attiva nella violenza di genere, la De Nicola è Presidentessa della Commissione Pari Opportunità del Comune di Caserta ed e’ sposata da 33 anni con il Prof Salvatore Rivetti, colonna portante dell’ Isiss Galileo Ferraris” di Caserta.

Drusilla , inoltre, e’ madre di Rossella e Giulio due giovani professionisti.

“Una decisione non semplice – ha dichiarato Drusilla De Nicola- ma presa con l’entusiasmo che metto in tutte le cose. Il coraggio della candidatura al Senato nel collegio plurinominale Campania 2 nelle liste di PiùEuropa è fondato sulla profonda coscienza di condividere in pieno i principi di tutela dei diritti e della libertà che questo partito ha come indirizzo primario.

Spero che venga apprezzata una scelta di pura coerenza in un gruppo che a livello territoriale ha un forte afflato “.

”Aspiro – ha concluso- al voto di chi voglia confidare nell impegno di una donna impegnata nel sociale ed attenta alle esigenze della imprenditoria della nostra terra”.