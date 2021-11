Caserta e’ allarme furti in citta’.

Caserta, è allarme furti in città.

Ieri, in un’abitazione sita al primo piano di un condominio del Rione Tescione, a Caserta, nell’arco di tempo tra le 17.30 e le 20.00, in cui i proprietari erano fuori, si sono introdotti, attraverso la porta d’ingresso, alcuni ladri, che hanno svaligiato l’appartamento.

I proprietari, al rientro, non sono riusciti ad avere accesso all’abitazione, in quanto i delinquenti avevano sbarrato la porta dall’interno, scappando, indisturbati, dal balcone posteriore, poco illuminato, che confina con la Caserma “Gen.Amico” – 21° Reggimento Genio Guastatori.

Non sono giunti, finora, altri tentativi di furto alle altre abitazioni della zona ma la stessa situazione si è verificata in un’abitazione a Tuoro, dove i ladri si sono introdotti, senza lasciare segni d’infrazione su porta d’ingresso ed infissi, portando via alcuni monili e pochi euro.

Non si può affermare che si tratti degli stessi delinquenti, né se ne conosce il modus operandi, ma i proprietari colpiti hanno provveduto a sporgere denuncia, e i carabinieri stanno indagando.