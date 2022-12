Caserta. E’ Antonio De Lucia il nuovo Assessore alle Politiche Sociali e al Benessere Turistico della città

Caserta. Da poche ore ,Antonio De Lucia, ex consigliere comunale, è stato nominato dal Sindaco Carlo Marino Assessore alle Politiche Sociali subentrando al dimissionario Luigi Bosco . la notizia era già nell’ aria , l’ ufficializzazione è arrivata ieri,martedi’ 6 dicembre 2022 al termine della seduta consiliare.

Ad Antonio De Lucia il compito di risollevare innanzitutto le Politiche Sociali ,un settore piuttosto in crisi che da 3 mesi ormai è rimasto senza Assessorato. All’ ex Consigliere Comunale ,oltre alle Politiche Sociali è stata affidata anche la delega al benessere Turismo della città e la cura dei rapporti con l’intero consiglio comunale.

” Il l Sindaco Carlo Marino – ha dichiarato De Lucia- ha scelto la mia persona per ricoprire una carica così importante mi farò trovare pronto e, come mio solito, mi impegnerò al massimo per ottenere il massimo . E’ inutile sottolineare che mi sento orgoglioso di rappresentare la mia città in settori complicati come le Politiche Sociali e il Turismo , prometto – ha concluso -impegno e disponibilità . Caratteristiche quest’ ultime che fanno parte del mio essere.

La nomina di Antonio De Lucia ad Assessore consentirà all’ Avvocato Nicola Natale di subentrare ,da primo non eletto , nel consiglio comunale e formare insieme all’ altra consigliera comunale Liliana Trovato e allo stesso Antonio De Lucia un gruppo consiliare – Noi di Centro ” che farà capo a Luigi Bosco.

” Siamo pronti -ha dichiarato Liliana Trovato– a metterci subito a lavoro , al servizio del Sindaco Carlo Marino e soprattutto a servizio della città “.