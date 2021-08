Caserta.Quella di oggi e’ una delle giornate più! tristi della storia della nostra città’. E’ morto Il giovane 18enne , accoltellato per futili motivi, nella serata di ieri in via Vico.

L’ epilogo più’ triste di una rissa , L’ ennesima , che ha caratterizzato un sabato sera di fine estate. Una serata di festa finita in tragedia . Ogni parola in più sarebbe superflua e sicuramente inutile .