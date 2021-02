Caserta, elezioni amministrative: parte il tavolo di condivisione del Centro Destra ed i Movimenti Civici

Si è riunito questa mattina, nel pieno rispetto delle norme in vigore per il contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19, sia in presenza che in video conferenza, presso la sede del Movimento di Città Futura un tavolo di condivisione del Centrodestra unito (Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e UDC) con i movimenti civici. L’obiettivo è l’ampliamento del perimetro politico del centrodestra e la condivisione di un programma amministrativo per la Città di Caserta che metta al centro le vere esigenze dei cittadini. E’ giunto il tempo di costruire un campo largo che metta al centro idee e competenze in grado di far cambiare passo alla Città, dopo la cattiva gestione di questi anni targata Marino.

Erano presenti i rappresentanti di: Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, UDC, Città Futura, Movimento Popolare, Rete Civica, Confederazione Movimento Identitario, Equità Territoriale Movimento 24 agosto, Caserta Nuova, Ricominciamo Caserta, Nazionalisti Italiani, Caserta Tu, Casertiamo, Autonomie e Partite Iva, Federazione Italia, Democrazia Cristiana, Caserta Kest’è, Caserta nel cuore.