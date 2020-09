Caserta/Elisa sospende il concerto

San Leucio – Sui vari lsocial da parte dei vari utenti del web o ‘internauti’ casertani, ieri sono state pubblicate varie dirette nonchè moltissimi video di canzoni, sia vecchie che nuove, di una cantante tra le più più apprezzate nel panorama della musica italiana: stiamo parlando di Elisa Toffoli che ieri si è esibita al Real Belvedere di San Leucio a Caserta.

Ma mentre lei cantava ci sono state alcune testimonianze secondo le quali la stessa cantante ,nel bel mezzo del concerto,ha fermato il concerto esclamando:

«SENTO PUZZA DI BRUCIATO, È TUTTO OKAY?»

Altri hanno scritto: «a me bruciavano gli occhi» ed addirittura c’è chi afferma che Elisa abbia ridotto la scaletta per potersene andare via prima a causa del cattivo odore.