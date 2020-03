Caserta. Emergenza coronavirus, controsenso Asl :assume 30 nuovi infermieri e poi li convoca tutti insieme alle 10.

Caserta. La nostra segnalazione vuole essere da sprono a chi ancora non ha capito bene il concetto basilare per difenderci dal contagio del Covid-19 . Nonostante i numerosi appelli che quotidianamente arrivano dal Governo ,dalla Regione e dai Sindaci di ogni città ,continuano a “gironzolare” senza nessun motivo valido troppe persone per le strade cittadine .

Nella mattinata di oggi, martedi’ 17 marzo , abbiamo raggiunto l’ inverosimile .Nei pressi dell’ Asl di via Unità D’ Italia ben 30 giovani erano vicinissimi l’ uno all’ altro in attesa di un colloquio . Da notizie pervenute alla nostra redazione , si tratterebbe di 30 giovani infermieri che l’ Asl avrebbe deciso di assumere proprio in questa fase di emergenza – virus e che avrebbe convocato tutti insieme negli uffici di via Unità D’ Italia proprio per stamattina alle ore 10.

La notizia ci ha lasciato sconvolti, in primis per la convocazione di ” gruppo” fatta dall’ Asl e poi per la superficialità di questi ragazzi i quali sarebbero stati assunti , in un momento cosi’ delicato, con un compito ben specifico ma che invece ,stando uno accanto all’ altro, hanno dimostrato di non conoscere la prima e più’ elementare regola anti coronavirus : la distanza di sicurezza.

Per fortuna l’ intervento tempestivo della Polizia Municipale ha ripristinato la distanza di almeno un metro l’ uno dall’ altro che di questi tempi rappresenta la normalità.