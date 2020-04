Caserta.emergenza Covid 19 : Solo 13 casi in città, 1814 buoni pasti in distribuzione, fra pochi giorni ulteriori posti di terapia intensiva.

Caserta. Sono quasi trascorsi due mesi da quando, in seguito alla diffusione della Pandemia -Covid-19, sono iniziate le misure

restrittive imposte dal Governo, dalle Regioni e dai Comuni per limitarne il contagio.Il virus oltre a seminare paura è stato causa

di una crisi economica senza precedenti che ha coinvolto l’ intero Paese.

Da qualche giorno pero’ sembra che si inizi a intravedere qualche spiraglio positivo ,i contagi sembrano diminuire cosi’ come il numero dei deceduti e soprattutto sembrano diminuire le persone ricoverate nei reparti di Terapia intensiva degli ospedali .

Proviamo a fare il punto della situazione nella nostra città : Sono quattro giorni che non ci sono ulteriori casi positivi al Coronavirus, stanno man mano guarendo quelli che nei giorni scorsi erano risultati positivi tanto che a oggi sono 13 le persone a Caserta che stanno combattendo contro questo male invisibile. Altra notizia positiva è quella che ogni giorno diminuiscono le persone ricoverate nel reparto di Terapia Intensiva all’ Ospedale S. Anna e S.Sebastiano , un dato importante quest’ ultimo perchè consente alla nostra struttura ospedaliera di essere pronta ad accogliere eventuali nuovi casi futuri.

Ancora: Da oggi, venerdì 17 aprile, in via La Pira proprio nei pressi dell’ Ospedale Civile, l’ Amministrazione Comunale in collaborazione con la Regione Campania sta provvedendo a far costruire una struttura anti Covid-19 con ulteriori 24 posti di terapia intensiva oltre naturalmente ad un Ambulatorio e un reparto per curare eventuali persone con problemi respiratori. Come Napoli e Salerno Anche Caserta fra pochi giorni sarà dotata di un ospedale anti-covid 19 per combattere più’ efficacemente l’ emergenza.

Tra oggi e domani infine l’ amministrazione comunale provvederà a distribuire i buoni spesa a tutto coloro i quali ne hanno fatto richiesta entro il 6 aprile. Sono 1814 i nuclei familiari beneficiari dei buoni che potranno liberamente spendere nei supermercati e le farmacie convenzionate. Ricordiamo infine che è sempre attivo il servizio Welfare Caserta , erogato dall’ amministrazione comunale , in collaborazione con la Croce Rossa e alcune Associazioni di volontariato territoriali. Nell’ ambito di tale iniziativa si sta provvedendo a distribuire pacchi alimentari a tutte quelle famiglie che sono state danneggiate economicamente dalla Pandemia Coronavirus.

Per beneficiare do questo servizio rivolgersi alla Croce Rossa comitato di Caserta telefonando al seguente numero 0823321000