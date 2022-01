Caserta. “Facciamo acqua da tutte le parti” (video)

Caserta. Tra le tante iniziative per migliorare la città, da parte dell’ Amministrazione Comunale, sono ancora troppe le zone lasciate a se stesse (ne parlavamo in un articolo qualche giorno fa, dove un parco giochi, in piazza Cattaneo, presentava giostrine rotte, mettendo a rischio l’incolumità dei bambini).

Ma sembra inaccettabile che la presentazione della Città, dove giungono turisti da ogni parte d’Italia e del mondo, sia l’immagine di una fontanella che perde acqua, facendola schizzare lateralmente, proprio accanto all’entrata principale della Reggia Borbonica, dinanzi ai cancelli della Flora.

La situazione di ieri, ripresa in un video da un cittadino, era quella del video che ha fatto il giro dei social, tra le lamentele dei Casertani, che esigono un’immagine della Città meno vergognosa, come biglietto da visita.

Non facciamo, effettivamente, una bella figura se si tiene conto che nei Campetti, di fronte, si rischia di inciampare nei tombini, coperti dai sassolini.

“Basterebbe poco – dichiara qualcuno che ha visualizzato il video, nei vari commenti dei post social – per tenere pulita e presentabile la città”