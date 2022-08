Caserta. Far West in via Borsellino:lite fra donne

Caserta. Scena da quartiere americano malfamato, oggi nel pomeriggio, in via Borsellino.

Una donna, accompagnata da un extracomunitario, ha aggredito una ragazza , tratta in salvo dall’intervento tempestivo di Clemente Di Crescenzo, Presidente dell’associazione antiviolenza Calatia Rosa.

Di Crescenzo ha visto da lontano la donna che picchiava la ragazza ed è corso a chiedere spiegazioni, venendo aggredito verbalmente e minacciato di essere picchiato dalla donna stessa.

Non è chiaro il motivo della lite, ma sembrerebbe che ci siano delle questioni irrisolte tra la donna e la ragazza