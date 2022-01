Caserta, festeggiamenti nella notte di Capodanno. Allertati i Vigili del Fuoco per un intervento al Parco Gabriella

Caserta. Una notte di Capodanno per nulla tranquilla è stata quella appena trascorsa al Parco Gabriella. Salutare l’arrivo del nuovo anno, facendo ricorso a vario materiale pirotecnico, ha generato non poca paura nei residenti. Sono stati, infatti, allertati i Vigili del Fuoco del Comando di Caserta per spegnere le fiamme che, dopo la mezzanotte, hanno interessato le tende da sole di due appartamenti, disposti l’uno sopra l’altro, in seguito all’accensione di bengala e al lancio di petardi dai balconi le cui conseguenze potevano rivelarsi ben più gravi.