Caserta/ Finanziere muore per covid

CASERTA – È morto in mattinata, a quanto pare per una serie di complicazioni dovute anche all’ infezione da covid 19, un finanziere di origini casertane, Danilo Velotto, di anni 54, ex brigadiere della guardia di finanza di Caserta.

A dar l’ annuncio il comandante Giuseppe Zafarana

“Un lutto profondo, che si aggiunge a quello per gli altri colleghi deceduti, dall’inizio della pandemia, per effetto del virus, un nemico invisibile e spietato che non risparmia nessuno. Al brigadiere Velotto va la profonda gratitudine del Corpo per il lavoro svolto, con passione e dedizione da servitore dello Stato: alla moglie ed ai suoi tre figli un commosso abbraccio dalla guardia di finanza”