Caserta. Firmata l’ordinanza. Tutte le limitazioni per combattere la movida violenta

Caserta.Nella mattinata di oggi , venerdì 8 aprile , l’Assessore Enzo Battarra , vista L’indisponibilita’ del sindaco Carlo Marino e del suo vice Emiliano Casale ,entrambi positivi al Covid, ha firmato l’ordinanza sindacale n. 12 che introduce nuove limitazioni alla Movida casertana, limitazioni che entreranno in vigore da domani, sabato 9 aprile fino al 30 giugno prossimo.

Di seguito nei dettagli tutto quello che, secondo la nuova ordinanza, si può’ e non si può fare

divieto assoluto di somministrazione di alimenti e bevande o vendita per i pubblici esercizi e attività artigianali, dalle ore 02.00 alle ore 06:00 di tutti i giorni, con sgombero degli avventori/clienti.

Non sarà possibile consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione in bottiglie di vetro, tutti i giorni dalle ore 22.30 e fino alle 06.00 del giorno successivo, nelle aree pubbliche, aperte al pubblico e soggette a pubblico passaggio di tutta la città, ad eccezione del servizio di somministrazione nelle aree in concessione di occupazione di suolo pubblico, con tavolini, sedie, dehors e similari.

Per tutti gli esercizi ci sarà il divieto di diffusione della musica all’interno degli stessi senza la prescritta Valutazione Impatto Ambientale e comunque dalle ore 00:00 dal 9 aprile al 31 maggio e dalle ore 01.00 dal primo giugno al 30 giugno.

Inoltre tutti gli esercizi, compresi distributori automatici e di vicinato, il divieto di vendita di qualsiasi bevanda alcolica e di altre bevande in vetro, dalle ore 20.30 alle ore 06.00 di tutti i giorni.

Il divieto, per tutti, di consumare qualsiasi bevanda in bottiglie di vetro nelle aree pubbliche, aperte al pubblico, soggette a pubblico passaggio e all’interno degli esercizi pubblici. I divieti di cui sopra non sono validi per le attività di delivery.