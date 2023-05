Caserta.FONDI EUROPEI – LA GIUNTA HA APPROVATO UN PROTOCOLLO D’INTESA CON L’AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE.

La Giunta Comunale ha approvato un protocollo d’intesa che sancisce una collaborazione

con l’Agenzia per la Coesione Territoriale (AdG) al fine di presentare delle progettualità nel

campo dell’innovazione sociale, accedendo a finanziamenti pari a circa 8,5 milioni di euro.

La prossima scadenza è fissata per dicembre 2023, quando il Comune dovrà presentare

tutte i progetti che, se approvati, riceveranno i fondi previsti. In quel caso, nel periodo

immediatamente successivo, l’Ente lavorerà in partnership con l’Agenzia della Coesione

Territoriale, che svolgerà il ruolo di organismo intermedio e attuatore del programma.

La Città di Caserta, infatti, è stata selezionata dall’Agenzia per la Coesione Territoriale tra

le 39 città medie potenziali beneficiarie delle risorse afferenti al PN (Programma

Nazionale) Metro Plus e Città Medie Sud, una misura finanziata da fondi europei (FESR e

FSE+) e che prevede la realizzazione di interventi di innovazione sociale. Caserta è

risultata una possibile beneficiaria per quel che concerne le priorità 5 e 6 del Programma,

ovvero i servizi per l’inclusione e l’innovazione sociale delle città medie e le infrastrutture

per l’inclusione sociale.

Nel dettaglio, la priorità 5 prevede la possibilità di finanziare interventi di inclusione quali la

realizzazione di servizi per l’inserimento nel mercato del lavoro (ad esempio: tirocini, borse

lavoro), di servizi personalizzati di informazione, orientamento e counseling, di servizi per

l’attivazione di forme di occupazione “protetta” o percorsi di accompagnamento dedicato,

con il coinvolgimento del Terzo Settore, in particolare per quel che concerne le persone

con disabilità grave o per i disoccupati più fragili. Inoltre, potranno essere avanzate

progettualità anche per quanto riguarda la realizzazione di misure di politica attiva, anche

con riferimento a iniziative volte alla promozione e alla riqualificazione del patrimonio

ambientale.

La priorità 6 (Infrastrutture per l’inclusione sociale), invece, comprende varie tipologie di

interventi finanziabili quali: la rivitalizzazione dei luoghi della cultura e del patrimonio

turistico locale attraverso interventi di rifunzionalizzazione e miglioramento della fruibilità e

dell’accessibilità; la promozione del patrimonio culturale e turistico locale con il

coinvolgimento attivo della cittadinanza e delle realtà associative; la realizzazione di

progetti culturali finalizzati all’inclusione e alla partecipazione attiva delle categorie più

deboli e marginali.

“Il PN Metro Plus e Città Medie Sud – ha spiegato il Sindaco di Caserta, Carlo Marino – è

un’ottima opportunità per la nostra città in quanto consente di mettere in campo progetti

importanti per quel che riguarda l’inclusione sociale, l’accesso all’occupazione, il turismo

sostenibile e la tutela del patrimonio naturale. L’obiettivo è quello di proporre iniziative in

grado di generare misure di carattere strutturale, che incidano sul tessuto sociale della

città e che abbiano un impatto forte. È un’occasione importante per la città e non ce la

lasceremo sfuggire”.