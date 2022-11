CASERTA. FONDI PNRR PER L’ASILO NIDO COMUNALE, DELLO BUONO: “UNA GRANDE CONQUISTA IN TERMINI DI PARI OPPORTUNITÀ”

“L’ottenimento del finanziamento di Euro 1.728.649 per il recupero architettonico, impiantistico e statico dell’asilo nido comunale di Viale Cappiello rappresenta una grande conquista per la città di Caserta, soprattutto in termini di pari opportunità”. A dichiararlo è la consigliera comunale del gruppo ‘Moderati-Insieme per Caserta’ Daniela Dello Buono, all’indomani dell’annuncio dell’assessore ai Lavori pubblici Massimiliano Marzo.

“La presenza di un adeguato asilo nido comunale risponde ad un diritto fondamentale dei bambini – aggiunge Dello Buono – ed è un sostegno molto importante per i genitori che lavorano, in particolare per le donne fortemente penalizzate nel mercato del lavoro”.

“L’obiettivo che da sempre porto avanti con fermezza – continua Dello Buono, per anni componente della Commissione Pari Opportunità – è quello di favorire sempre più l’equilibrio tra il lavoro e la vita privata, soprattutto permettendo alle donne di essere madri in ogni momento”.

“Un ringraziamento particolare sento di rivolgerlo all’assessore Massimiliano Marzo per l’ottimo lavoro che sta svolgendo. Grazie alla programmazione e alla progettazione di ampio respiro che sta mettendo in campo l’assessore, il Comune di Caserta sta intercettando numerosi finanziamenti in materia di edilizia scolastica”, conclude la consigliera comunale Dello Buono.