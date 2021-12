Caserta. Freddo gelido ma la Lorenzini ancora senza riscaldamento.

Caserta. Il freddo e la pioggia continuano a caratterizzare i primi giorni di dicembre e quello dei riscaldamenti che non funzionano continua ad essere un problema per l’ Istituto scolastico “lorenzini”sito in Viale Cappiello. Secondo le segnalazioni arrivate alla nostra redazione , sembra che la situazione non accenni a migliorare al punto che sarebbero stati molti i genitori che nella giornata odierna avrebbero preferito non portare i propri figli a scuola.

La problematica sembra non di facile soluzione anche e soprattutto perchè non sono ancora chiare le cause ufficiali di tale mancanza. Secondo il racconto fatto da alcuni genitori ,la Dirigente Scolastica dell’ Istituto Fabiola Del Dio, avrebbe informato piu’ volte l’ Amministrazione Comunale del disagio che bambini e docenti stanno vivendo in questi giorni dove il freddo non sembra voler dare tregua.

Qualcun’ altro si è detto stanco di tale situazione accusando la Dirigente Scolastica la quale , secondo il loro punto di vista ” non dovrebbe più’ tenere aperta la scuola considerato anche i numerosi solleciti , rimasti inevasi, fatti all’ Amministrazione Comunale e al Sindaco Carlo Marino”.