Caserta. “Galà Speciale 10 anni della nostra vita”

Il comunicato

Per la prima volta nella sua storia il Festival della Vita, già Medaglia del Presidente della Repubblica Italiana, iniziativa ideata dal Dottor Raffaele Mazzarella, incoraggiata dal suo primo nascere da Mons. Pietro Farina, indimenticato Vescovo di Caserta, promossa dal Centro Culturale ‘San Paolo o.d.v.’, presieduto da Don Ampelio Crema, con l’adesione di importanti ed operative realtà nazionali, presenta il “Galà Speciale 10 anni della nostra vita” , occasione per restare insieme seppur a distanza, in attesa di celebrare l’ XI edizione nel mese di ottobre 2021. L’ evento straordinario sarà una piacevole amarcord dal 2011 al 2020. Rivedremo alcuni significativi momenti culturali, manifestazioni pubbliche, performances artistiche, teatrali e musicali in difesa della vita, che hanno caratterizzato gli ultimi 10 anni del Festival, arricchiti da messaggi benauguranti dei partecipanti abituali e nuovi. L’ edizione speciale sarà presentata da Gaetano Maschio e trasmessa sabato 6 febbraio 2021 ore 18.00 e domenica 7 febbraio 2021 ore 21.00 su Nuvola tv ( www.nuvola.tv – fb. nuvola tv ) ed in differita su altri canali indicati sulla pagina fb del Festival della vita.