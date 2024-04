CASERTA – GATTO PRESO A BASTONATE. ENRICO RIZZI: SPORGO SUBITO DENUNCIA

Urla strazianti piene di disperazione per tentare di fermare una donna intenta a bastonare un gatto. Una segnalazione pervenuta ad Enrico Rizzi, attivista per i diritti degli animali e candidato nella lista Libertà per le prossime elezioni al Parlamento europeo nella circoscrizione Italia meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria). La segnalazione, con dovizia di particolari, proviene proprio dalla provincia di Caserta.

Rizzi vuole ora vederci chiaro perché dal primo racconto sembrerebbe che i carabinieri intervenuti non abbiano dato corso alla segnalazione. “Si tratta di un fatto gravissimo – ha dichiarato Enrico Rizzi – per il quale sono intenzionato a sporgere immediatamente denuncia ove chiederò che venga appurato cosa è effettivamente successo sia prima che dopo l’intervento dei carabinieri”.

Enrico Rizzi, molto noto sui social ove è seguito da centinaia di migliaia di followers, nella giornata di domenica 28 aprile sarà a Caserta in un incontro con i suoi elettori organizzato in piazza Luigi Vanvitelli, Reggia di Caserta, alle ore 17.00. “Spero che già durante l’incontro richiesto dai miei elettori – ha concluso Rizzi – avrò ancor più elementi utili per la denuncia”.