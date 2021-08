Caserta, Gigi Finizio al Belvedere di San Leucio

Caserta – Altro concerto in arrivo al Belvedere di San Leucio, nella giornata del 6 settembre prossimo ci sarà l’esibizione del cantante napoletano Gigi Finizio. Qualche informazione sul cantante partenopeo di Napoli.

Gigi Finizio (Napoli, 31 maggio 1965) è un cantante, compositore, italiano. Il suo vero nome di battesimo è Luigi. Gigi Finizio iniziò a scrivere canzoni fin da ragazzino: avviato allo studio del pianoforte all’età di cinque anni, a nove superò l’esame SIAE.

Nel Marzo 2006 Partecipo’ al Festival di Sanremo insieme ai “Ragazzi di Scampia” con il singolo “Musica e Speranza” arrivando 3° nella sezione “Gruppi”. La canzone andò molto di moda presso le emittenti radiofoniche partenopee per i successivi due mesi.

La perfetta padronanza della tecnica vocale, e la costante vena melodica che accompagna buona parte dei suoi brani, lo rendono un cantante molto apprezzato e seguito da un pubblico giovane, sebbene non manchino estimatori di altre età.

Per coloro che volessero acquistare i biglietti è possibile farlo sul sito internet di ticket one. Per quel riguarda i costi eccoli di seguito

I Settore: € 35.00 + 2.00

II Settore: € 30.00 + 2.00

III Settore: € 22.00 + 2.00