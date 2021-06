Caserta. Giovedi’3 Giugno oltre all’ acqua mancherà anche la corrente. Scuole chiuse.

Caserta. Fra pochi minuti sarà pubblicata l’ ordinanza del Sindaco Carlo Marino che ha deciso per la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado per giovedi’ 3 giugno . La decisione è stata presa in conseguenza della già annunciata sospensione di fornitura idrica in città a causa di lavori urgenti e indifferibili.

Nella mattinata di oggi inoltre ,l’ amministrazione comunale ha informato , tramite social, i cittadini che nella stessa giornata di giovedi’ 3 giugno in alcune strade della città sarà sospesa anche la fornitura di energia elettrica dalle ore 9,00 alle 16,30.

Queste le strade :via Della Ratta,via Campo,via Cimitero Casola, via S.Elmo I.Monton,via Monte Castello,via Casola Casertavecchia,via Valle di Maddaloni,via San Vitaliano,via De Franchis,località Vallicelli,via Pisacane , Via Boschina, via S.Elmo.

Durante i lavori la corrente potrebbe essere momentaneamente riattivata , l’ invito è di non commettere imprudenze e soprattutto di non prendere l’ ascensore.