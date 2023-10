Caserta. Giro di appartamento finisce in tragedia . Un morto

Caserta. È’ accaduto stamattina al parco “Le Fontane” in passaggio Natta, transito pedonale di via Petrarelle a Caserta.

Secondo la prima ricostruzione dei fatti , due persone avrebbero fatto irruzione in un appartamento sito al V piano con L’ intendo di rubare.Mentre si trovavano all’ interno però’ qualcosa , molto probabilmente L’ arrivo inaspettato degli inquilini , li ha costretti alla fuga.

Uno di loro, un 35enne di Marano di Napoli, è scappato dal balcone ma avrebbe perso l’equilibrio cadendo giù. Inutili i soccorsi. Ha perso la vita sul colpo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato e l’ambulanza del 118. I medici non hanno potuto fare altro che constatare l’avvenuto decesso. Ok