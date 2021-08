Caserta.Gli rubano bici in pieno centro. “ ridatecela siamo disposti anche a pagare’

Caserta. La usava tutti i giorni per andare a lavoro. Nel pomeriggio di ieri , mercoledì’ 18 agosto, in pieno centro l’hanno rubata.

E’ accaduto in via San Carlo un uomo aveva parcheggiato la sua bici per qualche minuto e al ritorno non l’ha più’ trovata.

Ancora un triste episodio dopo le varie risse e furti di ruote che si stanno verificando nella nostra città’. A farne le spese un operaio che aveva proprio quella bici come mezzo per spostarsi e recarsi al lavoro . Su fb L’ appello disperato del cugino M.C. : “ contattatemi in privato siamo disposti anche a pagare”. Il tutto si commenta tristemente da solo.