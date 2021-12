Caserta, gli studenti occupano il Liceo Diaz. Sul tavolo il tema della sicurezza dell’edificio

Mattinata di mobilitazione al Liceo Scientifico “Armando Diaz” di Caserta.

Gli studenti – circa un migliaio – hanno infatti occupato la sede scolastica in risposta all’incontro di martedì scorso tra i propri rappresentanti e Giorgio Magliocca, presidente della Provincia di Caserta.

Sul tavolo i temi della sicurezza dell’edificio di via Ferrara, afflitto da carenze strutturali, tra cui il noto problema delle infiltrazioni di acqua piovana.

L’assenza di fondi, però, come confermato dallo stesso Magliocca, rende al momento impossibile interventi di rilievo.

Durissimo il comunicato degli studenti, che ha dato il via alla protesta odierna.

Dall’incontro con Magliocca – si legge – è venuta fuori la triste realtà della nostra situazione quotidiana : una scuola che vanta un edificio decadente che è stato considerato burocraticamente formalmente agibile per evitare che qualche ingegnere “di professione” svolgesse il suo lavoro in modo proprio, non può chiamarsi tale. Una scuola che deve prendere una fonte non specificata di denaro dalla commissione speciale per le liquidazioni non è una scuola.

Una scuola che si regge sull’autorità legalizzata della dirigenza non è una scuola. Una scuola che regala il contentino di una pausa didattica fittizia senza garantire vere attività alternative all’insegnamento non è una scuola. Una scuola che insegna a fare la scelta più utile e non quella più giusta non è una scuola. Gli studenti non ci stanno a tutto ciò. È ora necessaria una protesta che faccia sentire la voce degli studenti“.