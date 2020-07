Caserta. Grande (Ugl): “Stop alle contese di retrovia, la bonifica della ex Pozzi sia esigenza di tutti”

CASERTA – “E’ tempo di smetterla col sensazionalismo e con gli annunci shock dietro i quali, nella migliore delle ipotesi, si nascondono mezze notizie”. E’ quanto ha dichiarato questa mattina la Vicesegretaria Provinciale della Ugl Caserta Marianna Grande a margine di un incontro con i lavoratori.

“Nell’alto casertano ci siamo spesi e ci battiamo per la bonifica dell’area ex Pozzi, che a suo tempo fu definita la discarica sotterranea più grande d’europa; la rapida realizzazione di quest’opera deve trovare la condivisione delle istituzioni e dell’intera popolazione, va immediatamente ammainato qualsivoglia vessillo ideologico ed accuratamente evitata di essere confusa con piccole contese di retrovia.

Questi territori” – ha esplicitato la sindacalista – “hanno bisogno di un rilancio economico che può essere garantito dal combinato disposto del rilancio dell’agricoltura, dello sviluppo turistico del litorale e del ritorno degli impianti industriali. La Ugl vive come un’emorragia la continua emigrazione dei nostri conterranei e pertanto ritiene deleteria la battaglia politica che punta a deindustrializzare i comuni dell’Agro Caleno. Una classe dirigente che si rispetti” ha concluso Grande “siede al tavolo dello sviluppo, concorda soluzioni ad impatto zero e non esclude alcuna possibilità di rilancio”.