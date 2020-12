Caserta – È avvenuto all’alba di questa mattina in via San Leucio, a poca distanza dallo svincolo della Variante, il drammatico incidente in cui è rimasto coinvolto un uomo di 63 anni. Investito da un’auto mentre era in sella alla sua bicicletta, l’uomo è stato trasportato all’ospedale civile di Caserta. Ad indagare per chiarire la dinamica dei fatti i Carabinieri che sono poi intervenuti sul posto.