CASERTA. GRAVE INCIDENTE TRA AUTO E SCOOTER, RAGAZZO RIMANE FERITO

CSERTA. Grande spavento nella mattinata di oggi in Via Ruggiero , per un incidente avvenuto stamattina verso le 9.00.

Lo schianto ha visto coinvolto uno scooter e un autovettura. E’ rimasto ferito gravemente il centauro, dopo che è finito sull’asfalto , un ragazzo di circa 30 anni. Sul posto è giunta tempestivamente il 118 che ha prestato soccorso al ragazzo ferito.

Inoltre sul posto sono giunti anche gli agenti della polizia municipale , impegnati nei rilievi del caso per ricostruire la dinamica del sinistro.