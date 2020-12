Caserta, guasto alle condutture idriche

Caserta-Gran parte del capoluogo senz’acqua

In via di risoluzione il guasto alla condotta idrica di via Galatina, l’acqua sta tornando in diverse zone della città. Italgas prevede che entro le ore 12 l’erogazione idrica tornerà regolare in tutti i quartieri cittadini.

Si è infatti verificato un guasto all’altezza di via Galatina alla condotta idrica principale di approvvigionamento della città di Caserta.

Le maggiori criticità riguardano le aree di San Clemente, Tredici, Falciano, Centurano e del centro storico.

I tecnici sono già al lavoro e si prevede che l’intervento durerà tutta la notte.