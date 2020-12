Caserta ha un nuovo Vescovo, Marco Cicala (Città Futura): i Casertani lo aspettano a braccia aperte.

Papa Francesco ha nominato Mons. Pietro Lagnese nuovo vescovo di Caserta.

“Un uomo – ha dichiarato Marco Cicala presidente di Città Futura – che è stato sempre dalla parte dei più deboli. Caserta ha bisogno di questa guida spirituale. A nome del Movimento che rappresento, da cittadino casertano e da uomo delle Istituzioni, porgo a Mons. Lagnese, nuovo pastore della Chiesa casertana, i più fervidi auguri per l’alta responsabilità a cui è stato chiamato. Assicuro da subito la piena collaborazione in un ministero che dovrà affrontare le tante sfide di un periodo complesso come l’attuale, ben consapevole che la Città ha bisogno di una valida guida spirituale affinchè possa fronteggiare le emergenze come quelle che attualmente stiamo vivendo. Sono certo che Mons. Lagnese sarà il faro illuminante di una Città che da tempo è messa a dura prova e troverà la forza per rialzarsi per andare avanti sorretta da un Ministro della Chiesa che sarà un grande esempio per tutti.”